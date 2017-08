Coordenação discute realização do 1º Sorteio Solidário em Nova Lacerda

Evento irá arrecadar fundos ao Hospital de Câncer de Cuiabá e à Santa Casa de Pontes e Lacerda; Três Motos 0 km e mais R$ 3 mil serão sorteados

Ocorreu na última terça-feira (25/07), nas dependências do Sindicato Rural de Nova Lacerda, a reunião que discutiu as estratégias do 1º Sorteio Solidário em prol do Hospital de Câncer de Cuiabá e da Santa Casa de Misericórdia de Pontes e Lacerda. Idealizado pela coordenação de Nova Lacerda, o evento é promissor, tem data marcada para o dia 08 de outubro e conta com respaldo das empresas e entidades de Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste e de Nova Lacerda.

A cartela do Super Show de Prêmios já está pronta e foi apresentada aos parceiros do evento. Entre os que marcaram presença, destaque para o prefeito de Nova Lacerda, Uilson José da Silva (DEM), o presidente da Câmara Municipal, Joventino Dalabeneta (PMDB), o secretário de Saúde de Nova Lacerda, Fernando, a Secretária de Saúde de Conquista D’Oeste, Laquimê Guse, o vereador de Conquista D’Oeste, Edilson Dutra (PSD), o coordenador do Leilão Beneficente, Claudiney Silva e o coordenador do Sorteio Solidário, Osenir.

Os colaboradores e parceiros, a Câmara de Vereadores, os Secretários de Saúde e a as entidades de Pontes e Lacerda foram lembrados durante a fala do coordenador. O mesmo também falou sobre a expectativa do evento e da necessidade de se ajudar essas entidades que tanto trabalham para salvar vidas.

Por: Leandro Régis / Da Redação.