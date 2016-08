COOMPROVI adquire seu primeiro veículo

O Fiat Uno, adquirido com recursos próprios da cooperativa será de grande importância nos trabalhos de captação do leite, controle de qualidade e de visita aos cooperados

Criada a cerca de 3 meses, a Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Vila Bela (coomprovi) segue ganhando novos adeptos e colhendo os frutos de uma grande parceria. O mais recente deles, é a compra de um Fiat Uno para os trabalhos de captação do leite, controle de qualidade e de visita aos cooperados.

O presidente da Coomprovi, Carlos Alberto Pioto comemora a aquisição do veículo, fala sobre as constantes reuniões da diretoria e destaca que o principal objetivo da cooperativa é fazer com que o pequeno produtor se sinta valorizado, dono de seu negócio e contribua com o crescimento econômico do município em que ele vive.

A cooperativa tem pagado até 0,20 centavos a mais do que o oferecido pela iniciativa privada, no litro de leite e segundo Pioto, isto se chama valorização do produtor.

A bacia leiteira é uma das principais atividades econômicas de Vila Bela e por isso, o cooperativismo surge como importante ferramenta de motivação na produção leiteira.

De acordo com dados recentes, Vila Bela possui um dos maiores rebanhos do país e produz em média, 15 milhões de litros de leite por ano.