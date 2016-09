AMPLA realizará almoço em comemoração ao Dia Internacional do Idoso

A Associação de Mulheres de Pontes e Lacerda (AMPLA) convida a comunidade local e região a participar do grandioso almoço em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que será realizado no domingo (18/09), a partir das 11hs, no Clube Recreativo Cantão.

Sobre a AMPLA:

A AMPLA é um grupo de mulheres que existe há mais de 10 anos, que se unem por vínculos ideológicos, afetivos e espirituais, confirmando a irmandade, espaço de associação e saber, a partir do qual buscam construir um trabalho coerente com suas histórias de vida e possibilidades de atuação.

Exemplo de voluntarismo, a entidade oferece qualificação profissional gratuita e realiza campanhas sociais como Bingos, Leilões e é responsável pela administração do Lar de Idosos Irmã Afonsina.