Conquista D’Oeste – Eleição Suplementar aconteceu neste domingo, 12.

O processo eleitoral suplementar definiu a nova administração de Conquista D’Oeste. Os candidatos foram o ex-vereador de dois mandatos, José Carlos de Oliveira (PMDB) e a ex-vice-prefeita do município, Maria Lúcia (PP).

Quem levou a melhor foi a coligação “A FORÇA VEM DO NOSSO POVO” a candidata Maria Lúcia que teve o ex-vereador, Daniel Menezes (PP) como candidato à vice-prefeito e oito partidos em sua base aliada, sendo eles: PP, PSDB, PR, PDT, PSD, PSB, PSC e DEM foi a vencedora.

Resultado:

Maria Lúcia (PP) 1110 – 52.14%

Zé Carlos (PMDB) 1019 – 47.86%

Diferença: 91 votos

Entenda o Caso:

Uma nova eleição se fez necessária porque o município teve a maioria dos votos “congelados” na eleição do ano passado, devido à impugnação de registros do candidato à reeleição Walmir Guse (PSDB) e do candidato a vice-prefeito na chapa de Fábio Herbert (PPS), Aldeir Farias Simões (PPS). Com isso, disputaram a Prefeitura nesta nova eleição, o ex-vereador de dois mandatos, José Carlos de Oliveira (PMDB) e a ex-vice-prefeita, Maria Lúcia (PP).