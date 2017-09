Conquista D’Oeste: Cavalgada Legal acontece neste domingo (24/09)

Buscando cumprir a tradição de seu povo, a Prefeitura de Conquista D’Oeste realiza neste domingo (24/09) pela manhã, a sua tradicional Cavalgada.

A organização do evento espera receber um bom público, não só do município como também das cidades circunvizinhas. Diante disso, a prefeita Maria Lúcia (PP), seu vice, Daniel Menezes (PP), secretários, vereadores e servidores municipais convidam todos a participarem do grandioso desfile.

A exemplo das demais cavalgadas realizadas esse ano na região, a Cavalgada Legal exigirá que os animais sejam devidamente examinados, portanto é de suma importância que o proprietário tenha em mãos a documentação de sanidade de seu animal.

Juntamente com o Baile de Escolha da Rainha, que acontece na noite de sábado (23/09), a Cavalgada Legal abrirá os trabalhos do 16º Rodeio de Conquista D’Oeste, que acontece de 28 de setembro ao dia 1º de outubro.

Por: Leandro Régis / Da Redação.