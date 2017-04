Conquista D’Oeste

Secretaria de Obras tem atuação de

destaque na cidade e no campo

Da Assessoria

A secretaria de Obras trabalhou intensamente no primeiro trimestre de 2017, realizando diversas ações dentre elas merecem destaque:

Cascalhamento na CO 120; Cascalhamento em parte da da CO 224;

Cascalhamento no bairro Condomínio das Amoreiras; Recuperação do trecho da CO 210 e CO 260 até a aldeia Central;

Recuperação de estradas rurais de produtores de leite melhorando o acesso para coleta do leite; Construção de ponte acesso Serra da Borda;

Manilhamento acesso Aldeia Central;

Construção de ponte da aldeia Três Lagoas;

Recuperação de Ponte da CO 326;

Recuperação parcial das pontes sobres os rios Juruena e Juininha;

Coleta de entulhos nas Ruas e Avenidas da cidade;

Transportes de residos;

Limpeza das ruas e avenidas da cidade;

Manutenção da iluminação Publica da cidade;

Iluminação nas aldeias Juininha e Três Lagoas;

Iluminação e manutenção no cemitério Municipal;

Manutenção contínua no sistema da rede de abastecimento de água;

Trabalho de tapa buracos em vias urbanas;

Manutenção na frota da secretaria.

O secretário afirmou estar satisfeito com os resultados do trabalho e agradeceu sua equipe pelo empenho e dedicação de todos o que possibilitou a realização de todas essas atividades.