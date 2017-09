Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural de Jauru participa do 1º Encontro da Agricultura Familiar de Mato Grosso

O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto, em Cuiabá e recebeu representantes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável dos 141 municípios

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, realizou no fim do mês passado, o 1º Encontro da Agricultura Familiar.

O objetivo do governo é promover o encontro de gestores (conselheiros, secretários, técnicos e especialistas) para compartilhamento de informações, debates e construção de políticas públicas.

Representantes dos 141 municípios de Mato Grosso estiveram presentes, entre eles, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural de Jauru, Dorivaldo Rufino, que avaliou como positiva a sua participação no evento. “Estivemos em Cuiabá no fim do mês passado, para participar desse Encontro e entendemos que é preciso buscar conhecimento e aprimorar cada vez mais a qualidade dos serviços oferecidos ao produtor rural”, disse o Secretário.

Os eixos temáticos que nortearam o plano são: Assistência Técnica e Extensão Rural; Regularização Fundiária e Ambiental; Agregação de Valor e Comercialização; Produção Sustentável e Gestão; Governabilidade e Territorialidade.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.