CONFRATERNIZAÇÃO: Atividades do projeto Melhor Idade são encerradas com festa em Porto Esperidião

A Prefeitura de Porto Esperidião realizou na terça-feira (05/12) por meio da Secretaria de Assistência Social, e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o encerramento das atividades do Grupo da Melhor Idade, do ano 2017.

O evento iniciou às 20h00 com a cerimônia de casamento da senhora Anézia Vespaziano e senhor Edeval Mendes, membros do grupo. Na sequência foi servido o jantar de confraternização e em seguida, houve entrega dos brindes e um grandioso baile.

Com abraços e sorrisos, o prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) e a primeira dama, Cláudia Regina de Paula Marques Oliveira despediram-se de mais um ciclo anual das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). “Agradecemos todo o amor e carinho recebido que é recíproco. Estamos aqui para melhorar a qualidade de vida de cada um deles”, afirma a primeira dama, Cláudia Regina de Paula Marques Oliveira.