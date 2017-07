Conferência Municipal de Assistência Social é realizada em Nova Lacerda

A Conferência Municipal de Assistência Social de Nova Lacerda aconteceu na terça-feira (27/06), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Realizada com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, seu objetivo é avaliar a política de Assistência Social e redefinir diretrizes para os próximos dois anos. Usuários do Serviço Único, sociedade civil, servidores e conselheiros participaram do evento.

Além deles, o prefeito Uilson José da Silva (DEM), a Secretária de Assistência Social, Carliane Tafarel Silva e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Ademar Luiz Castoldi.

O palestrante Adilson Batista Leão discursou sobre o tema da Conferência e pontuou sobre os eixos temáticos: Proteção social, gestão democrática, acesso às seguranças socioassistenciais e legislação, para elaborar o relatório final.

Em seguida, houve uma apresentação do programa Criança Feliz com a supervisora do programa Suely Aleixo. O evento ainda contou com apresentação cultural dos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Divididos em grupos os participantes elegeram os delegados para a Conferência Estadual de Assistência Social, agendada para os dias 26, 27 e 28 de outubro, no Hotel Fazenda Mato Grosso, na capital Mato-grossense.

Por: Neusa Maria da Silva.