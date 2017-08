Conferência debate ações de melhoria da saúde pública em Jauru

Muitas propostas foram elaboradas e aprovadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Jauru durante a 8ª Conferência Municipal de Saúde. O evento ocorreu na quinta-feira (17/08), na Câmara Municipal de Vereadores e reuniu uma grande quantidade de participantes, entre eles, profissionais do setor, gestores e usuários da saúde pública.

Promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Jauru, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a conferência recebeu propostas baseadas nos seguintes eixos:

Os direitos e deveres do Usuário do SUS;

A importância do uso consciente do Sistema Único de Saúde;

Ao final da Conferência, foram eleitos 4 delegados. “Nós temos agora um material potente para elaborar o plano municipal de saúde para 2018-2019, que seja o reflexo do desejo dos trabalhadores e gestores e atenda às necessidades dos usuários do SUS”, afirma a Secretária-adjunta de Saúde, Custódia Gonçalves de Souza.

As Conferências Municipais de Saúde são de grande relevância para o bom funcionamento da Gestão Municipal, por meio dela é possível avaliar a situação de saúde do Município e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Prevista na Lei nº 8142/90, a Conferência deve acontecer a cada 02 anos e contar com a representação dos vários segmentos sociais, seu produto expressará as necessidades de saúde daquele Município e servirá de base para a construção do Plano Municipal de Saúde (PMS), para os planos e metas estaduais, que por sua vez serão base para o plano e metas nacionais.

“A partir da aprovação do novo modelo de repasse de recurso do SUS, pactuado este ano, os repasses se darão unicamente baseado no Plano Municipal de Saúde, fica ainda mais relevante à realização desse planejamento eficaz e feito de forma ascendente com a participação do controle social e isso se dá, principalmente, a partir de uma Conferência Municipal bem feita”, afirmou o Vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Waldir Garcia.

Por: Assessoria.