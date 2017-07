Conferência da Saúde da Mulher é realizada em Jauru

Através da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Jauru promoveu no último dia 14, a 1ª Conferência Municipal da Saúde da Mulher. O evento aconteceu em parceria com a Secretaria de Assistência Social juntamente com o Conselho de Saúde municipal.

Realizada no plenário da Câmara Municipal, a Conferência tem por objetivo analisar as prioridades constantes no documento orientador e elaborar propostas para o fortalecimento dos programas e ações de implementação da Política Nacional de Atenção Integral da Saúde das Mulheres.

A promessa da gestão Pedro Ferreira de Souza é garantir atendimento humanizado e maior atenção básica aos munícipes, como destaca o vice-prefeito e atual secretário da pasta, Waldir Garcia (DEM).

A Conferência foi pautada em quatro eixos:

— O papel do estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres.

— O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres.

— Vulnerabilidade e equidade na vida e na saúde das mulheres.

— Políticas públicas para mulheres e participação social.

Os eixos foram trabalhados em forma de palestras, onde a Gestora de Projetos Sociais, Uyara Leal Ramos Zorzal, abordou os eixos 02 e 04. O eixo 01 foi explanado pela fisioterapeuta Ana Beatriz Passos de Meirelles, e o eixo 03 ficou por conta do Médico José Edson Pavini.

Buscando a interação do público presente, a Técnica de Referência e Psicóloga, Sara Ferreira ministrou uma importante palestra e deu dicas para a auto estima da mulher.

