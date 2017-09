Concurso da Seduc é neste domingo

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) divulga as regras para a realização da prova do concurso público da Educação, que inicia neste final de semana. Os candidatos que visam preencher uma das 5,7 mil vagas precisam ter atenção redobrada aos horários e locais da prova.

A recomendação é que o os candidatos compareçam aos locais de prova com antecedência mínima de 60 minutos do horário estabelecido para abertura dos portões. Não haverá aplicação da prova fora do local e data estabelecidos.

A abertura dos portões será realizada às 07h30 e o fechamento às 08h30, impreterivelmente. Já o início das provas está previsto para às 08h45. No período vespertino, a abertura dos portões será às 13h45, enquanto o fechamento será às 14h45 e as provas começarão às 15h. As provas serão realizadas no horário oficial de Cuiabá.

É obrigação dos candidatos levar lápis, borracha, caneta de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente e o documento original de identidade. Não será permitida a entrada de acompanhantes no local da prova.

No dia da realização da prova também não será permitido ao candidato usar, no local de exame, aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman etc.) boné, gorro, chapéu, óculos de sol, etc. A recomendação é que os candidatos nem levem tais equipamentos. O descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato.

SEGURANÇA

A Secretaria de Estado de Segurança Pública irá reforçar o policiamento dos 125 locais de prova do concurso público. A Seção de Planejamento Operacional e Estatística da Policia Militar irá desenvolver ações práticas como rondas e posição de estacionamento nas imediações de onde o certame irá acontecer.

Os policiais atuarão em dupla, para garantir a segurança antes, durante e depois das provas. No total, 61 viaturas irão atuar de forma ostensiva para facilitar o deslocando em caso de necessidade. A segurança interna nos locais das provas é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo concurso público.

INOVAÇÃO

O concurso da Seduc faz parte do Pró-Escolas, maior programa de ações e investimentos da história da educação de Mato Grosso, que visa à melhoria da qualidade do ensino nas escolas estaduais.

Com salários iniciais de R$ 3.640,34 (professor), R$ 1.456,11 (TAE) e R$ 1.167,12 (AAE), todos para 30 horas semanais, o certame traz uma iniciativa inédita no país, que é um processo seletivo com quatro fases eliminatórias para professores da educação básica.

A primeira fase será composta por uma prova objetiva de múltipla escolha, com 70 questões, e a segunda fase por uma redação e uma prova dissertativa com quatro questões, sendo três da disciplina específica e uma relativa às políticas públicas de educação.

Os classificados para a terceira fase passarão por uma avaliação didática com apresentação de uma aula, cujo conteúdo deverá ser pré-determinado, na área específica de atuação, com duração de 20 minutos para apresentação e 10 minutos para questionamentos da banca avaliadora.

A quarta e última fase será a de avaliação de títulos, também de caráter classificatório.

Já para os cargos de Técnico Administrativo Educacional (TAE) e Apoio Administrativo Educacional (AAE), o processo será diferente.

Candidatos a TAE farão, na primeira fase, uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório, composta por 60 questões e, na segunda, redação e prova dissertativa também com quatro questões, sendo três da disciplina específica a que concorre a uma vaga, e uma relativa às políticas públicas de educação.

Os que concorrerão a uma vaga para AAE passarão apenas por uma etapa, que será uma prova objetiva de múltipla escolha de 50 questões, de caráter classificatório e eliminatório. Vale ressaltar que também haverá nota de corte de 5,0 pontos para ambos os cargos.

As avaliações serão aplicadas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra, em locais que serão divulgados em breve.

Ao todo, são 5.748 vagas disponíveis, sendo 3.324 para o cargo de Professor da Educação Básica, 1.496 para Apoio Administrativo Educacional (AAE) e 928 para Técnico Administrativo Educacional (TAE), além de cadastro de reserva de 50% do total de vagas.