Concurso da Politec teve mais de 13 mil inscritos e gabarito é divulgado

Já estão disponíveis os gabaritos das provas para o concurso público da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), realizado neste domingo (21), às 14h. Ao todo 13.649 pessoas se inscreveram no concurso, sendo 10.441 candidatos para as vagas de papiloscopista e 3.208 para técnicos em necropsia.

Os polos com os maiores números de inscritos, respectivamente, são: Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra e Barra do Garças.

O gabarito preliminar da Prova Objetiva está disponível, na Internet, no endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos.

O concurso atende o interesse público para o reforço/recomposição do setor, tão importante para a Segurança Pública do Estado. O quadro atual de servidores é insuficiente para atender a demanda estadual, acarretando atrasos na entrega de documento de identificação, sobretudo no interior.

Outra dificuldade é desenvolver os trabalhos ininterruptos por meio de plantões de 24h para os Técnicos em Necropsia. O quadro legal dos efetivos da Politec é de 238 cargos de Papiloscopista e 86 cargos de Técnico em Necropsia, dos quais estão ocupados 126 cargos de Papiloscopista e 42 de Técnico em Necropsia.

