Comunidade Senhor Bom Jesus realizará show de prêmios em Pontes e Lacerda

A Paróquia Senhor Bom Jesus irá realizar em Pontes e Lacerda, no mês de novembro, o tradicional show de prêmios. O sorteio acontecerá no dia 11 de novembro, no pátio da referida Igreja, a partir das 23h00 e promete mobilizar toda a comunidade católica.

De acordo com o pároco, Manoel Clemente de Melo, toda a renda do evento será revertida ao trabalho de reforma do Salão Paroquial da Igreja Matriz. Segundo ele, o espaço é muito utilizado para cursos e aulas de catequese.

Quatro motocicletas 0km, um televisor de 40 polegadas e um prêmio em dinheiro serão sorteados pela comunidade.

Além disso, o evento contará com as tradicionais barracas de doce, pescaria, salgados e churrasco.