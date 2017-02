Comarca de Porto Esperidião completa 10 anos

A Comarca de Porto Esperidião (326 km a oeste de Cuiabá) completou nesta quarta-feira (22 de fevereiro) 10 anos de instalação. Caçula dentre os 79 Fóruns do Estado, a unidade judiciária possui Vara Única e é jurisdicionada desde dezembro de 2015 pela juíza substituta Lílian Bartolazzi Laurindo.

Atualmente, Porto Esperidião conta com cerca de 5,9 mil processos (1.200 criminais e o restante distribuído entre feitos cíveis, juizado especial/Projudi e procedimentos em andamento via administrativa) e 21 funcionários. São nove servidores efetivos (sendo três oficiais de justiça), dois assessores de gabinete, seis terceirizados e quatro estagiários.

A maioria dos processos em trâmite versa sobre Direito de Família e, por se tratar de região que faz fronteira com a Bolívia, crimes de receptação e tráfico de drogas.

Segundo o gestor-geral de Porto Esperidião, Jorge Luis Carreiro, que está há nove anos na unidade e acompanhou a evolução ao longo dos anos, a comarca hoje apresenta um quadro de pessoal bastante satisfatório.

“No final de 2016 recebemos três servidores e quatro estagiários e isso com certeza contribui com a nossa prestação jurisdicional. No passado chegamos a funcionar com apenas três servidores e com juiz cumulando comarca. Em dezembro de 2015 a juíza Lílian passou a jurisdicionar exclusivamente aqui e permanece até hoje. A vinda dela nos ajudou muito e com o decorrer do tempo conseguimos baixar o estoque”, salientou.

Jorge conta que antigamente, mesmo com o déficit de pessoas, os servidores sempre procuraram atender adequadamente a população, que é bastante carente. “Sempre buscamos fazer a sociedade se sentir acolhida com relação aos nossos serviços, priorizando não apenas os processos urgentes”, enfatiza.

Em relação à estrutura do Fórum, o gestor conta que os servidores contam com boas condições de serviço. “Por ser uma comarca nova, trabalhamos com boas instalações. Antes a internet era muito ruim, mas hoje também está melhor. Posso dizer que é uma comarca boa para se trabalhar, pois é bem estruturada”.

Há 14 meses responsável pela unidade judiciária, a juíza Lílian Bartolazzi Laurindo só tem elogios para sua equipe de trabalho. “A experiência tem sido muito positiva. Estou aqui desde 14 de dezembro de 2015 e o que mais se destaca na comarca são os servidores. Apesar de pequena, a equipe é muito unida e os servidores bastante solícitos para atender as demandas. Todos estão sempre de mão dadas, num clima pacífico de trabalho, e isso faz muita diferença para um ambiente salutar”, afirma a magistrada.

Além disso, a juíza ressalta outro ponto positivo da Comarca de Porto Esperidião: a disposição da população em conciliar. “Na maioria dos casos a própria pessoa sugere que seja feito acordo, que costuma ocorrer bastante durante a audiência”, revela Lílian, que elogiou o acolhimento recebido na cidade. “Tenho gostado bastante de trabalhar em Porto Esperidião e quando mudar para outra comarca vou levar comigo uma ótima impressão de lá”, finaliza.

Por: Lígia Saito.