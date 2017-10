Comarca de Pontes e Lacerda sediará 1ª Semana Jurídica do M.P

Acontece entre os dias 2 e 6 de outubro, no município de Pontes e Lacerda, a “I Semana Jurídica do Ministério Público – Defesa da Sociedade e da Ordem Jurídica”. O evento, que acontecerá durante a semana, das 19 às 22 horas, será realizado no Campus Universitário da Unemat, com abertura na segunda-feira (2), com palestra proferida pelo promotor de Justiça Roberto Aparecido Turin, que é presidente da Associação Mato-grossense do Ministério Público e integrante do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, que falará sobre a instituição Ministério Público.

Na seqüência, a palestra “Improbidade Administrativa” será ministrada pelo promotor de Justiça de Pontes e Lacerda, Paulo Alexandre Alba Colucci. Na terça-feira (3), a semana jurídica tem prosseguimento, às 19h00, com a palestra da promotora de Justiça Regiane Soares de Aguiar, de Vila Bela da Santíssima Trindade, que falará sobre Direito Ambiental. Logo após, a promotora de Justiça de São José dos Quatro Marcos, Karina Sfredo Dalmolin, falará aos acadêmicos de Direito sobre “Atos Infracionais”.

No dia 4 de outubro, a “Defesa do Patrimônio Cultural” será o tema ministrado pelo procurador federal de Cáceres, Felipe Antonio Abreu Mascarelli. Na seqüência, será proferida a palestra “Violência Doméstica e Familiar contra Mulher”, proferida pela promotora de Justiça de Pontes e Lacerda, Andréia Monte Alegre Bezerra de Menezes.

Na quinta-feira (5), o procurador de Justiça da Especializada em Defesa Ambiental, Luiz Alberto Esteves Scaloppe falará sobre a “Defesa do Patrimônio Cultural;” e o promotor de Justiça Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária (NACO), ministrará palestra sobre o “Júri”.

O encerramento da semana jurídica ficará a cargo do promotor de Justiça Pontes e Lacerda, Frederico César Batista Ribeiro, que abordará o tema: “Tráfico de Drogas”. A última palestra do encontro será realizada pelo promotor de Justiça de Comodoro, Saulo Pires de Andrade Martins, que falará para os universitários sobre “Interrogatório no Processo Penal – A mentira do Réu”.

