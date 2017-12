Colisão entre carreta e carro deixa três mortos na BR-174, próximo a Glória D’Oeste

Um grave acidente na manhã de quarta-feira (27) ceifou a vida de três pessoas e outras duas ficaram em estado delicado. Eles estavam em um veículo de passeio que colidiu com uma carreta na BR-174, km 157, próximo a cidade de Gloria D’Oeste (distante cerca de 103 km de Cáceres). Entre os passageiros estava uma criança de 8 anos. O motorista da carreta e os outros dois passageiros não sofreram nenhum ferimento.

O veículo Chevrolet Vectra com placas QDI 0915 de Inhuma-Goiás, no qual viajava de Pontes e Lacerda com destino ao distrito do Caramujo em Cáceres, estavam cinco ocupantes e três deles vieram a óbito, sendo eles: Diogo da Silva Souza (28 anos), Yasmin Ribeiro Lopes (13 anos) e Tales Bruno Ribeiro (8 anos), os demais ocupantes foram resgatados por populares e conduzidos ao Hospital Regional de Cáceres.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria por volta das 9h30 e seria um acidente do tipo colisão frontal, segundo informações preliminares o carro de passeio, teria invadido a pista contrária e atingido a carreta.

Com o impacto, o veículo pesado chegou a sair da pista. Já o veículo de passeio com a colisão teria saído da pista e colidido com algumas arvores a beira da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) que esteve no local acionou a equipe de Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O outro veículo envolvido foi caminhão Volvo, com placas de Andradina – São Paulo, no qual estavam três pessoas que saíram ilesas do acidente.