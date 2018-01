Cerimônia de posse do Prefeito e vice-Prefeito de Mirassol D’Oeste

Tomaram posse nesta segunda-feira, 01/01/2017, o prefeito e vice, eleitos em eleição suplementar, realizada no mês de novembro de 2017, para administrar os interesses da cidade de Mirassol D’Oeste pelos próximos 3 anos.

Euclides da Silva Paixão (PP) e o vice Fransuelo Ferrai (PSC), foram eleitos com 6.344 votos, o equivalente a 54,96% dos votos válidos.

A solenidade ocorreu na Câmara Municipal, com o plenário lotado. Além dos vereadores, compuseram a mesa da cerimônia de posse o Prefeito e o vice-Prefeito, o Doutor Luis Gimenez, Pastor Gladston Pio, Secretário do Consórcio Nascente do Pantanal, Dariu Carniel, Prefeito de Curvelândia Sidinei Custódio e Padre José Maria.

No plenário, o ex-Prefeito Donizete das Antenas e esposa, ex-Prefeito Amadeus Tamandaré e esposa, Sr. Juarez Ventura representando o Presidente da Empaer, Sr. Lair Motta, Roberto Moura, Presidente da Câmara de vereadores de São José dos Quatro Marcos, Milton Antônio, da Empaer de Mirassol, entre outros.

A vereadora Marli Andromede, eleita presidente da Câmara de Vereadores para o pleito 2018, convidou o Prefeito eleito e o vice-Prefeito, acompanhados dos vereadores Dario da Farmácia e Cléo Alves, para prestarem o compromisso legal e assinarem o termo de posse.

O pastor Gladston Pio em suas palavras discorreu sobre o livro da bíblia, evangelho de Marcos 2;21-22: “Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha…”; “ E ninguém põe vinho novo em odres velhos…;”

Segundo ele, o significado literal destas figuras de Jesus é facilmente compreensível: “as mudanças só ocorrem, quando mudam o pensar”.

“Deus permitiu-me conhecer Paris, na França, que antes era considerada cidade feia, cheia de esgoto, mas quando se mudou a mente, o pensar, eles desconstruíram valores velhos, e criaram novos valores. E assim deve ser o politico, pensar sempre no coletivo. Juntos somos mais Mirassol e juntos somos mais fortes.”

E conclui:

“Lembro da necessidade de cada eleito honrar o voto recebido, amar os que neles confiaram, serem fortes o suficiente para abrirem mão dos interesses pessoais e servirem ao bem comum, tarefa esta que não é fácil e nem simples. Os eleitos devem ser verdadeiros servidores do povo.”

O Prefeito e vice-Prefeito prestaram juramento de cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que lhes foram confiados e trabalhar pelo progresso do município e bem estar do seu povo.

Fizeram o uso da palavra durante a cerimônia de diplomação a vereadora Marinez Campos, Marli Andromede e o Prefeito de Curvelândia Sidnei Custódio, sendo que esse último lembrou que por duas vezes esteve na vida pública (politica) de Mirassol D’Oeste.

Custódio parabenizou Euclides Paixão, pelo aproveitamento de parte de seu Secretariado, pelos funcionários de carreira. Conclui dizendo: “Decisões amargas às vezes devem ser tomadas, para que tenhamos uma ótima administração.”

O vice-prefeito, Fransuelo Ferrai, utilizando da Tribuna, disse que a um ano atrás não se imaginava vivendo este momento. “Entre meus pares divergíamos por aquilo que tínhamos que divergir, mas jamais desviamos do objetivo principal que era a melhoria da qualidade de vida da população de Mirassol.”

“A partir deste momento não sou o vice-Prefeito apenas daqueles que votaram em nós, mas de todos os mirassolenses. Compartilhem conosco do nosso entusiasmo.

Participem euforicamente da vida pública do nosso município. Minha principal função nesta gestão será ouvi-los. Do que adianta um governo que não busca interpretar os sentimentos de seu povo?,” enfatiza Fransuelo.

O Prefeito após receber a chave da cidade, ato que simboliza a passagem de mandatos no Poder Executivo Municipal, apresentou os secretários e alguns do 2º escalão que farão parte da da gestão 2018/2020. Na educação – Danubia Leão (a partir de junho); Gabinete – Pedro Gomes; Fazenda Carlos Tolon; Administração/cumulativamente educação – Maria de Lourdes; Obras – Gustavo Cofani; Agricultura – Gessimar Charles; Saemi – César Coutinho; Assessor jurídico da Saemi – advogada Marlucia Tolon; Imprensa – Nilomar Cunha; Hospital Samuel Greve (HSG) – Márcio Luiz; Assessor jurídico (HSG) – advogado Emerson Rodrigues; e Procurador Municipal – advogado Gilson Ferreira.

O Prefeito Euclides, mencionando a fala do Pastor Gladston, disse que entendeu perfeitamente a mensagem, e destacou o principal objetivo de sua gestão: “O nosso propósito maior é o bem comum de nossa gente, de nossa terra e do nosso povo. Isso é o que deve semear o coração dos políticos.”

Faço questão de ressaltar esta trajetória primeira para agradecer e reconhecer a todos que me apoiaram nesta caminhada e contribuíram para que eu esteja aqui no dia de hoje.

“Um Prefeito não é o único agente de transformação, do desenvolvimento necessário e desejado. Ele é parte da grande mudança,” disse.

Ao final da cerimônia, os presentes saudaram o Prefeito e vice-Prefeito com uma grande salva de palmas desejando-lhes uma profícua e excelente gestão nos próximos três anos.

