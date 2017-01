Cerca de 120 kg de cocaína são apreendidas com uso de cães farejadores

Cerca de 120 kg de cocaína foram apreendidos durante operação conjunta na BR-070, que liga Cuiabá ao município de Cáceres. A ação foi realizada nesta terça-feira (03.01) pelo Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), Canil Integrado de Fronteira, Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

A droga era transportada no reboque de um caminhão Scania ocupado por uma pessoa. Na abordagem, com o apoio de cães farejadores, foi encontrado um compartimento adaptado para o transporte de drogas. No interior do compartimento o entorpecente estava dividido em 120 pacotes de cloridrato de cocaína.

Além da droga, os policiais apreenderam também R$ 2.395,00, em espécie. O condutor disse que a droga saiu de Serrinha, localizada na região de fronteira do Brasil com a Bolívia, com destino a Goiás. O motorista disse ainda que receberia R$ 500 pelo transporte do entorpecente.

O ocupante e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, em Cáceres.

Balanço

Em 2016, as ações integradas e pontuais das polícias Civil e Militar em todo Estado, com apoio de órgãos federais, resultou na apreensão recorde de mais de 13 toneladas de drogas.

Essa é a maior quantidade apreendida dos últimos cinco anos. Os dados não incluem as apreensões realizadas neste mês de dezembro.

De janeiro a novembro de 2016 foram retirados das ruas 13.182,58 quilos de entorpecentes, um aumento de 53%, em comparação a todo o ano de 2015.

Dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) apontam que em 2015 a Segurança Pública apreendeu 8 toneladas de drogas.

Já em 2014 foram 3,619 toneladas. Em 2013, o total de apreensão alcançou 3,9 toneladas. Em 2012, a soma do ano fechou em 1,9 tonelada. E em 2011 os números foram de 1,4 ton.

A maior parte da droga retirada de circulação é a maconha. De janeiro a novembro 2016, foram pouco mais de 7 toneladas apreendidas.

A pasta base aparece como a segunda maior apreensão, totalizando mais de três toneladas. De cocaína, foram apreendidas mais de duas toneladas.

O secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, afirma que as apreensões são históricas e atribui ao investimento do Governo do Estado nos setores de Inteligência associado à maior integração entre as forças de Segurança.

“O Governo investiu muito nos setores de Inteligência, com a criação dos núcleos de estatística e análise criminal e a intensificação e aparelhamentos dos núcleos de inteligência nas Regiões Integradas de Segurança Pública. Além disso, a integração das forças policiais com o Gefron, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com todos os atores que compõem o sistema de segurança pública, vem proporcionando um avanço expressivo na apreensão de drogas ilegais em Mato Grosso”, disse Rogers.

Luzia Araújo | Sesp-MT