Centro-norte e região oeste de Mato Grosso devem ter chuva neste fim de semana

Sol e calor ainda predominam no Centro-Oeste do Brasil no primeiro fim de semana da primavera, mas algumas áreas de Mato Grosso podem ser beneficiadas com um pouco de chuva.

O primeiro fim de semana da primavera ainda será com predomínio de tempo seco no Centro-Oeste, apesar da formação de nuvens no decorrer do dia. Em muitas áreas será apenas a nebulosidade, mas sem a ocorrência de chuva.

A maior chance de pancadas de chuva no fim de semana é para o centro-norte e o oeste de Mato Grosso. A chuva que ocorrer será em pequenas áreas e de curta duração.

Na próxima semana, as condições para chuva tendem a aumentar sobre o Centro-Oeste, mas principalmente para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.