Centro de Educação Infantil “Victor Quirino” é inaugurado em Indiavaí

A Prefeitura de Indiavaí (a 367 km de Cuiabá) inaugurou na tarde da última sexta-feira (10/03), o mais novo e estruturado Centro de Educação Infantil (Creche) do município. Além do prefeito Valteir Quirino (PSD), secretários de governo, vereadores e população, o ato de inauguração do novo Centro de Educação recebeu ainda o Secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, o deputado estadual, Leonardo Albuquerque (PSD), o Presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (EMPAER), Layr Mota e o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro (PSD).

Instalado na parte central e em terreno próprio do município, o Centro de Educação Infantil, “Victor Quirino” é uma obra do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com o município, custou R$ 750 mil e deve abrigar cerca de 130 crianças, de 0 à 4 anos.

Chefe do Executivo Municipal, Valteir Quirino festejou a entrega da nova unidade e falou sobre a importância dos investimentos na educação infantil, que segundo ele, é a base de qualquer formação profissional. “Graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de entregar este Centro de Educação Infantil e ficamos orgulhosos disso. Essa obra é antes de qualquer coisa, a garantia de um espaço mais amplo e adequado para que possamos atender nossas crianças com mais qualidade e segurança”, disse o prefeito em seu discurso.

Valteir também falou sobre futuros investimentos na educação municipal. Desta vez, sobre o lançamento do edital para reformas e adequações na Escola “Arthur Mezanini”. De acordo com o prefeito, o edital estará pronto em mais ou menos 15 dias.

Texto: Leandro Régis.

Fotos: Dídmo Randerson / Fernanda Cristina.