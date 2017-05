Cavalgada Consciente acontece neste domingo em Nova Lacerda

Evento que antecederá a 15ª Festa do Peão, visa a conscientização sobre a doença do Mormo e muito provavelmente servirá de modelo para os demais municípios de Mato Grosso

Cercada de grande expectativa, a 1ª Cavalgada Consciente acontece no próximo domingo (28/05) em Nova Lacerda. Antes disso, tem escolha da Rainha, no sábado (27/05) à noite, em um concurso de tirar o fôlego.

A Cavalgada já conta com mais de 340 animais inscritos, e segundo o presidente da festa, Claudiney Silva, esse número deve ser ainda maior, já que Vila Bela, Pontes e Lacerda e Comodoro participarão do evento.

De acordo com Claudiney, a Cavalgada Consciente visa conscientizar os participantes, com relação aos procedimentos e exames obrigatórios dos animais que estarão no desfile. “Em conversa com os produtores e também com os técnicos do Indea, optamos por realizar novamente a cavalgada, mas uma cavalgada com responsabilidade, onde só vai participar quem apresentar os exames do seu animal. O exame é obrigatório e sem ele, não há nenhuma chance de participar do desfile! Três anos atrás, um surto da doença do Mormo na região, fez com que suspendêssemos a cavalgada, que é tão apreciada não só aqui em Nova Lacerda, mas em todo o Brasil”, disse o presidente da festa, alertando sobre os perigos da doença que pode acometer também o ser humano.

O rodeio de Nova Lacerda acontece de 01 a 04 de junho e terá diversas atrações. Além do rodeio em touros e team roping, grandes nomes da música sertaneja estarão presentes no evento, que será totalmente gratuito à população.

Na quinta-feira (01/06), abertura dos trabalhos na arena e um mega show nacional com João Neto & Frederico. Na sexta (02/06), rodeio em touros e show com Brenno Reis & Marco Viola. No sábado (03/06), continuidade do rodeio e um super show com Guilherme & Santiago. E no domingo (04/06), finalíssima do rodeio em touros e encerramento da festa, com uma grandiosa queima de fogos.