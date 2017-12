Cartão Postal: Prefeitura de Pontes e Lacerda realiza melhorias na Serra do Patrimônio

Principal ponto de visitação, a Serra do Patrimônio tem recebido cuidados especiais da Prefeitura de Pontes e Lacerda neste fim de ano, com serviços de limpeza, manutenção e revitalização do espaço. O trabalho é inclusive uma promessa de campanha do prefeito Alcino Barcelos (PRB).

A intenção do gestor é fazer do local, muito mais que apenas um circuito de caminhada. Segundo ele, o espaço será um atrativo natural, que depois de pronto passará a receber visitantes de toda a região. “Temos dois sonhos para esta Serra. O primeiro é a iluminação de todo o trecho, para que independente do horário, as pessoas possam se sentir na liberdade de frequentar esse lugar. O segundo sonho da nossa administração é realizar a construção de um mirante para que as pessoas possam ter esta opção nos fins de tarde ou nos fins de semana”, disse o prefeito Alcino.

“Pessoas que não tinham o hábito de caminhar por aqui, passaram a frequentar este espaço. Estamos limpando as margens da estrada e plantando grama nas bordas do meio fio e depois disso iremos plantar mais de mil mudas de árvores e arbustos, do tipo frutífero e ornamental. Além disso, também estamos implantando bancos e mesas de madeira para melhorar o visual da serra, e claro para as pessoas que precisarem descansar um pouquinho depois da caminhada”, explanou o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAGRO), Wilson Moreira (PRB).

O projeto de arborização da Serra terá plantas do bioma, como o cedro, ipê amarelo, ipê roxo e outras. Entre as espécies frutíferas que serão plantadas ao longo do percurso, estão a amora, pitanga, acerola, manga, ingá e outras.

O secretário de Obras, José Garcia Neto garantiu que a partir de janeiro, a estrada que dá acesso ao mirante estará totalmente sinalizada para orientar melhor os condutores de veículos que costumam frequentar o local.

Por: Leandro Régis \ Da Redação.

Fotos: WhatsApp.