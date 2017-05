Carros da Empaer são roubados em Araputanga

Mais um órgão público sofreu invasão e furto durante a noite/madrugada desta terça-feira (30/05). Desta vez ladrões invadiram a sede da Empaer de Araputanga e furtaram o que puderam.

Da sede local da Empaer, foram furtados, dois veículos, dois computadores; Uma Câmera Digital; Um GPS de propriedade da Prefeitura Municipal de Araputanga; Um HD externo, com arquivos e projetos e até refrigerantes.

Por enquanto não há suspeitos e, sabe-se que vizinhos não teriam ouvido nada. Investigadores da Polícia Judiciária Civil estiveram no local do furto.

Recuperados

Pelo menos um dos veículos furtados no pátio da Empaer teria sido recuperado ontem (30/05) pela Polícia, na cidade de Porto Esperidião-MT. Consta que integrantes do grupo que invadiu e praticou o furto também teria sido presa.

O que levaram

Duas CPUs marca LG

Dois Monitores LG

Um monitor de computador

Uma impressora multifuncional

Uma Câmera digital Sony

Um aparelho GPS, de propriedade da Prefeitura Municipal de Araputanga.

Um HD externo com arquivos importantes e projetos

Uma botina

Uma garrafa térmica com capacidade para 15 litros, cores azul e branca e, os veículos, no caso, o Voyage Placas QBY 1008 (recuperado) e, um Fiat Uno Mile placas QBL 9556.

Além do veículo recuperado e supostamente da prisão de membros que aturam no furto, não há informações sobre o restante do material roubado.

Em funcionamento desde 10/07/1982, essa não é a primeira vez que o local sofre ação de ladrões. A Empaer de Araputanga não tem segurança patrimonial; o vizinho do lado direito da sede da Empaer é o “Postão de Saúde”; do lado esquerdo é a antena (torre) de telefonia da OI; o local onde os ladrões agiram na calada da noite ou madrugada, já sofreu outras tentativas de furto. O órgão conta com três funcionários.

Em Araputanga, tem sido comum furto a Órgãos Públicos. No ano passado, ladrões furtaram uma caminhonete Nissan Frontier do Indea e, na Ciretran já foram registrados furtos.

No nível municipal, os PSF’s e o Postão do Centro já foram vítimas de larápios. No dia 21 de outubro de 2015, os cabos de energia que alimentam a bomba que capta água, no córrego das Pitas, teve os cabos elétricos cortados e furtados.