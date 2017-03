Caravana anuncia pacotão de obras e ações para Cáceres e região

Nesta quinta-feira (09), Cáceres recebeu o governador Pedro Taques, o vice-governador, Carlos Fávaro, o deputado Dr. Leonardo e demais autoridades. A cidade está sendo contemplada com o pacotão de obras do Governo. As ações fazem parte da programação da Caravana da Transformação, que está acontecendo desde o dia 07 de março, na cidade de São José dos Quatro Marcos, levando mais cidadania aos moradores da região oeste.

No início da manhã, a Caravana fez uma visita na Delegacia Especial de Fronteira (Defron), inaugurada no dia 31 de janeiro, bem como o projeto “Costurando a Liberdade”, da cadeia pública de Cáceres, inaugurado no dia 14 de fevereiro, que contou com a emenda parlamentar de mais de R$ 50 mil de Dr. Leonardo, para a construção da sala.

A Caravana também vistoriou as obras da Escola Técnica Estadual, o Centro Regional de Pesquisa da Empaer e fez a inauguração da Escola Estadual Mário Duílio Evaristo Henry, no Assentamento Vila Sadia Vale Verde.

O Governo lançou as obras da Avenida Tancredo Neves, que já está com os maquinários trabalhando. Nesta primeira etapa foram investidos R$ 4 milhões. O projeto prevê a ampliação e reconstrução do asfalto, ciclovia e iluminação. Foi anunciado também a ordem de serviço da MT-343, para a pavimentação em um trecho de 24 km até Vila Aparecida e a retomada das obras de pavimentação urbana em seis bairros: Jardim Paraíso, Trevo, Empa, Rodeio, Santa Isabel e Cidade Nova.

Na ocasião, o governador entregou alguns equipamentos e o caminhão tanque do Corpo de Bombeiros ao município, que servirá para atender o Aeroporto de Cáceres, que passará por reformas ainda este ano. O deputado Dr. Leonardo foi o parlamentar que articulou junto ao Governo do Estado e Governo Federal para a reforma da estrutura e adequação do terminal, a ampliação e adequação do pátio de parada de aeronaves, recapeamento e sinalização horizontal da pista de pouso, revitalização da cerca operacional e sinalização noturna.

MAIS AÇÕES

Além de Cáceres, toda a região está sendo contemplada com o pacote de ações e obras do Governo. No dia 08, o governador Pedro Taques fez o anuncio da licitação para a pavimentação da Estrada do Matão, em Pontes de Lacerda, além da entrega de 10 maquinários à Associação do Matão. Também foram entregues equipamentos de monitoramento à Delegacia Regional de Polícia e a inauguração do Centro de Pesquisa da Unemat.

Em Vale do São Domingos foi anunciado a pavimentação da MT-352 até o Distrito de Máquina Queimada, que devem começar ainda este ano. O projeto está passando por revisão de engenharia e a obra já está licitada. A Caravana percorreu também, Jauru, Figueirópolis e Indiavaí aonde foram feitas as vistorias da retomada das obras da MT-248. Em Araputanga, o governador anunciou o projeto de pavimentação de 2,5 km da rodovia de acesso ao frigorífico.

Todas essas ações para Cáceres e região contaram com a articulação de Dr. Leonardo que, como vice-líder de Pedro Taques na Assembleia, tem trabalhado dia e noite pelas melhorias. “O governador, sabendo das nossas necessidades, tem atendido as demandas na medida do possível. E eu, como representante da minha cidade e região, tenho a obrigação de buscar e cobrar as melhorias que precisamos. Ver a realização de muitas ações hoje é o fruto do nosso trabalho ao longo dos anos. Plantamos a semente e agora estamos colhendo os frutos”, disse Dr. Leonardo.

Nesta sexta-feira (10) e sábado (11) a Caravana ainda percorra outros municípios lançando e anunciando as ações e obras do Governo.

Lis Ramalho

Assessoria de Imprensa