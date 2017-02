Cantora de Araputanga é elogiada e avança em fase do The Voice Kids

A mato-grossense de Araputanga, Franciele Fernanda avançou, nesse domingo (26), em seu primeiro duelo do The Voice Kids. A jovem, que faz parte da equipe de Ivete Sangalo, recebeu elogios pela sua postura no palco e pela técnica vocal. Com essa vitória, todas as competidoras de Mato Grosso continuam no programa.

Franciele, que atualmente mora com a mãe no Vidigal, no Rio de Janeiro, cantou a música “Vapor Barato”, uma composição que ficou famosa na voz da cantora Gal Costa e da banda O Rappa. As duas outras participantes do duelo – que acabaram eliminadas – foram a paulista Isabelle Kaffer e a carioca Kailane Muniz.

Após a apresentação, Ivete Sangalo se disse indecisa, mas agradeceu o espetáculo das três. Na hora de decidir, ela afirmou que a mato-grossense tinha que se orgulhar pela apresentação e devia falar para todo mundo “eu sou linda, inteligente, sou do time da Ivete. Me respeita que eu tenho talento”.

Franciele se emocionou após a decisão e agradeceu as outras duas competidoras pelo dueto. “Foi uma honra cantar com elas. E cantar essa música que foi composta na época da ditadura, pra mim significa um grito de liberdade, que é o que eles não tinham naquela época”, declarou.

A garota foi a primeira participante a ser aprovada na primeira fase do The Voice Kids, que estreou em 8 de janeiro. Aprovada pelos jurados Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, a adolescente acabou escolhendo fazer parte do time da cantora baiana.