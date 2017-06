Campeonatos Quarentão e Municipal da 1ª Divisão abrem calendário esportivo de Pontes e Lacerda

No último fim de semana, atletas e equipes do futebol amador de Pontes e Lacerda participaram da cerimônia de abertura da temporada 2017. Uma linda festa abriu os trabalhos da Secretaria de Esportes do município.

Alunos da Escola Estadual 14 de Fevereiro pisaram o gramado do Mini Estádio Nivaldo Assunção para as apresentações do grupo especial da fanfarra, regida pelo professor Sinomar.

Na sequência, houve o perfilamento das equipes Pé de Ferro x Vila Bela para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Os vereadores, Sérgio Luiz Pereira Júnior, popular Juninho Cabeleireiro (PRB), Jodeilson Rogério (PV) e Maxsuel Guimarães (PSDB) prestigiaram o ato de abertura.

Atual campeã da competição, a equipe do Pé de Ferro aproveitou bem as chances criadas, não tomou conhecimento do time de Vila Bela e venceu por 6 a 0. Camisa 10 e capitão da equipe, Wendell Leiva foi o grande destaque da partida, com dois gols e duas assistências. O centroavante Lôla com mais dois gols foi o outro grande nome do jogo. O atacante Passarinho, e o meio campista Adriano ajudaram a fechar o placar construído ainda no primeiro tempo.

Após nova apresentação da Escola 14 de Fevereiro, foi a vez de União x Akitive estrearem pelo Campeonato Municipal Livre da 1ª Divisão. Atual campeã do torneio, a equipe do União recebeu o time do Akitive, que vem da 2ª divisão do futebol local. Com a bola rolando, o União foi melhor, dominou as ações, segurou o time adversário com uma forte marcação no setor defensivo e aproveitou as chances criadas, vindo a vencer por 4 a 1.

Dono da camisa 9, Paulinho foi o grande nome da partida com dois gols. Ermínio e Fábio fecharam a conta. Com duas assistências que resultaram em gols, Geovani foi outro grande personagem da partida. O gol de honra da equipe do Akitive foi anotado por Eduardo “Musse” após uma belíssima jogada do atacante Diego.

Um dos principais ingredientes da festa de abertura foi o trabalho de narração realizado pelo cuiabano, Rosenil Luiz, da equipe Deusa Branca Produções Esportivas juntamente com o comentarista que bate de primeira, Leandro Régis.

O chefe de departamento da Secretaria Municipal de Esportes, Daniel Soares se mostrou feliz com a abertura das competições, desejou sorte ás equipes e pediu lealdade e jogo limpo aos competidores.

Caso não haja imprevistos ou alterações no cronograma da Secretaria, as finais devem ocorrer no dia 29/07.

Os jogos irão acontecer nas noites sábados, terças e quintas-feiras, Aos domingos, jogos pela manhã e a tarde. Serão dois meses de muito futebol, gols emoção.

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Fotos: Cleiton Caique / TOAMIL.