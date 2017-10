Campeonato Regional de Futsal começa neste sábado (14/10)

O ginásio de esportes, João Maná, em São José dos Quatro Marcos, foi escolhido pela diretoria da Liga Desportiva Regional Sudoeste, para o ponta-pé inicial neste sábado (14), do 1º Campeonato regional de Futsal masculino e Feminino, à partir das 18h.

A primeira rodada, segundo a coordenação competição terá cinco jogos, intercalados entre os dois naipes. No primeiro jogo pela chave B, do masculino, tem: Ajax F1 (de Porto Esperidião) x União Jardinense (de Mirassol D’Oeste); no segundo jogo da rodada, será pelo feminino e pela chave A, entre FELB/Indiavaí x Ajax de Porto Esperidião.

Na sequência, pela chave A, no masculino, Quatro Marcos, enfrenta Panelinha, de Mirassol. O quarto jogo da rodada, é pelo feminino, de: A.D.R/Rio Branco, que encara o Lambari Futebol Clube. Para fechar essa rodada inaugural, o A.D.R/Rio Branco, mede forças contra a A. Saltense, de Salto do Ceú. No masculino, são 13 equipes, que foram divididas em quatro grupos.

Grupo A:

– Quatro Marcos;

– Panelinha de Mirassol D’Oeste;

– Figueirópolis Júnior.

Grupo B:

– Ajax F1 de Porto Esperidião;

– União jardinense de Mirassol;

– Lambari Futebol Clube.

Chave C:

– A.E.R. Rio Branco;

– A. Saltense F. Clube;

– Indiavaí.

Chave D:

– APEF de Pontes e Lacerda;

– ADEC de Comodoro;

– Conquista F.C;

– Vila Bela da Santíssima Trindade.

A segunda rodada será disputada no dia 28 deste mês, no ginásio Bezerrão, em Pontes e Lacerda.