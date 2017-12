Campanha Natal Solidário beneficia mais de mil pessoas carentes em Vila Bela da Santíssima Trindade

Contribuindo para um Natal feliz de famílias carentes, a Polícia Judiciária Civil do município de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a Oeste) distribuiu mais de 160 cestas básicas, em bairros desprovidos da cidade. A campanha “Natal Solidário” beneficiou mais de 1 mil pessoas carentes.

O montante das cestas básicas, cada uma com cerca de 50 quilos, foi arrecadado pelos policiais civis de Vila Bela da Santíssima Trindade com apoio dos moradores da região, totalizando aproximadamente 8 toneladas de alimentos, que foram entregues a 160 famílias necessitadas.

”O objetivo era conseguir arrecadar 100 cestas básicas para atender 100 famílias necessitadas. No entanto, a campanha foi abracada pelos colegas de trabalho que comprometidos, alcançaram muito mais do que o esperado”, festejou o chefe de operações Valmesson. A campanha “Natal Solidário” foi idealizada pelo investigador de polícia e chefe de operações, Valmesson da Silva Ribeiro, com apoio do delegado de polícia Clayton Queiroz Moura. A ideia de promover o Natal mais feliz aos que precisam foi bem recebida pelos servidores da unidade e por toda sociedade.

Os alimentos foram entregues a moradores dos bairros da Vila Bela da Santíssima trindade, e zona rural do município, nas comunidades do Nova Fortuna, Bocaina, Vila São José e KM 08. Além das cestas básicas, um empresário da cidade doou dois sacos repletos de calçados infantis, deixando muitas crianças felizes.

Para o delegado de polícia, Clayton Queiroz Moura, o sucesso da campanha é resultado da ajuda de todos os envolvidos na ação social, como a equipe da Delegacia de Polícia, membros do Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal de Vila Bela e a Secretaria de Ação Social.

“Foi fundamental o apoio de todos os doadores, sendo eles empresários e comerciantes de Vila Bela da Santíssima Trindade, fazendeiros, prefeito, vereadores, secretários municipais, bancários, além de todos os cidadãos que, de uma forma ou outra, ajudaram a concretizar esta ideia, doando cestas básicas ou alimentos de suas casas”, agradeceu o delegado de polícia Clayton Queiroz Moura.

Nesta semana que antecede o ano novo, serão entregues mais cestas básicas em outras comunidades do município, deixando a virada para o ano de 2018 ainda mais feliz para mais famílias.

“Seria injusto citar nomes ou relacionar estabelecimentos comerciais ou públicos aqui, uma vez que a comunidade de forma geral, que colaborou. A Polícia Civil de Vila Bela só tem a agradecer de coração a todos pelo empenho e pela participação na campanha”, reconheceu o policial civil Valmesson da Silva Ribeiro.

Por: Assessoria PJC.