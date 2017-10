Campanha eleitoral suplementar de Mirassol não terá carros de som

A juíza da 18ª Zona Eleitoral de Mirassol D´Oeste, Edna Ederli Coutinho, agendou reunião para esta terça-feira (17/10), às 13h30, no Fórum, com os cinco candidatos a prefeito, respectivos candidatos a vice e representantes partidários, para discutir regras da propaganda eleitoral. O município de Mirassol D´Oeste terá uma nova eleição para prefeito e vice-prefeito no próximo dia 19 de novembro.

A campanha nas ruas está autorizada desde o dia 12 de outubro e a magistrada quer deixar claro aos candidatos que a Justiça Eleitoral não vai tolerar abusos. “Nessa reunião vamos discutir as regras para a realização da campanha eleitoral e o plano de mídia para a propaganda no rádio. Também tentaremos um acordo entre os candidatos em relação aos custos da campanha, para tentar reduzir o número de cabos eleitorais. Quanto menos gastarem nas eleições, melhor para todos”, destacou a juíza.

Outra preocupação da magistrada é quanto ao sossego da população durante a campanha eleitoral. “Temos cinco candidatos. Se cada um contratar quatro carros de som, teremos vinte carros com som em volume alto, percorrendo a cidade, que já é pequena. A propaganda eleitoral é um direito dos candidatos e também da população, para que ela conheça as propostas de cada um. Mas a propaganda precisa ser feita dentro de certos limites”.

Concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, os seguintes candidatos: Edvaldo Paiva e Irineu da Farmácia, pelo PSD; André Gimenes e Laércio Alves, pelo DEM; Euclides Paixão e Fransuelo Ferrari, pelo PP; Gelson Miranda e Antônio Gregório, pelo PT; e Dr. Marcel e Marcos Wilson, pelo PTB.

Fonte: FolhaMax.