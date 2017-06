Campanha do Agasalho: Projeto Guarda Mirim arrecada roupas, calçados e cobertores em Pontes e Lacerda

Proposto pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS), o Arrastão do Bem aconteceu na tarde desta quarta-feira (28/06) em Pontes e Lacerda. O ato mobilizou servidores da Prefeitura, alunos do projeto Guarda Mirim e percorreu as principais ruas da cidade.

Residências e estabelecimentos foram visitados, e o resultado não poderia ser outro: Milhares de peças foram arrecadadas e serão de grande utilidade para as famílias cadastradas nos programas sociais do município.

O instrutor presidente da Guarda Mirim, vereador Rogério Barros, popular Lero Lero (PV) fez uma avaliação positiva do arrastão, parabenizou seus alunos e falou sobre o trabalho de parceria da Guarda Mirim, nos principais eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Chefe de departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sônia Cláudia se mostrou feliz com a mobilização e agradeceu alunos e instrutores da Guarda Mirim. Segundo ela, a campanha abrange escolas públicas e particulares da cidade e vai até o dia 10 de julho.

Caixas de arrecadação foram distribuídas nas escolas, comércio local e estão prontas para receber a sua doação. Órgãos públicos como, Fórum, Polícia Militar, Câmara Municipal, PRF e Corpo de Bombeiros também participam da ação.

Por: Leandro Régis / Da Redação.