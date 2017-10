Caminhonete roubada em Campo Novo é recuperada pela PRF de Pontes e Lacerda

Policiais da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperaram em Pontes e Lacerda, na madrugada desta quinta-feira (26/10), um veículo S-10, tomado de assalto no município de Campo Novo dos Parecis.

A abordagem aconteceu nas proximidades do Posto Rondon, na MT-473, levando a crer que o destino do veículo seria a Bolívia. O Suspeito A. C. M, 31 anos, que já é um velho conhecido da justiça foi preso e deverá responder por roubo ou receptação.

Segundo informações, os bandidos chegaram na residência, fortemente armados, renderam a família e roubaram o veículo.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para que se tome as providencias cabíveis.