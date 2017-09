Caminhão roubado no município de Porto Esperidião é recuperado pela PRF de Pontes e Lacerda

O caminhão foi localizado ás margens da BR 174, KM 206, bem próximo ao posto Pedro Neca

Segundo informações repassadas pela PRF, o caminhão com placas de Comodoro foi roubado as 11h00 desta sexta-feira (22) no município de Porto Esperidião. O veículo foi localizado abandonado por volta das 12h25, as margens da BR 174, nas proximidades do posto Pedro Neca.

O motorista do caminhão seguia sentido Cáceres, quando foi rendido por bandidos armados que estavam em um veículo de cor branca. Logo após ser rendido o motorista foi deixado na BR, mas conseguiu ajuda com a Polícia Militar que comunicou a PRF, que de imediato saiu em diligência e conseguiu localizar o caminhão.

Fonte: Guia Lacerda.Net