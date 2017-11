Caminhada “Passos que Salvam” acontece neste domingo (26/11) em Pontes e Lacerda

A exemplo das demais cidades de Mato Grosso e do Brasil, Pontes e Lacerda (a 440 km de Cuiabá) recebe neste domingo (26/11), a partir das 08:00hs, mais uma edição da tradicionalíssima Campanha “Passos que Salvam”. No geral, mais de 600 cidades de todo o país já aderiram ao projeto e caminharão pelo diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

O projeto é desenvolvido pelo Hospital de Câncer de Barretos e visa alertar os pais sobre os sintomas da doença, já que podem ser confundidos facilmente com outras enfermidades menos graves.

Em Pontes e Lacerda, o projeto é coordenado por Evanice Santos Souza Rodrigues. Ela afirma que além de disseminar a informação, a “Caminhada Passos que Salvam” também possui uma ação para arrecadar fundos para o tratamento dos pacientes no Hospital de Câncer Infantojuvenil. Ao adquirir um kit com boné, camiseta e uma mochila, o participante estará contribuindo com as causas da instituição.

“Mais 600 municípios brasileiros caminharão simultaneamente com o mesmo objetivo. A nossa luta é pelo diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil e dos sinais e sintomas da doença”, afirma Evanice.

A Caminhada sairá da Praça Miguel Gajardoni e percorrerá as principais ruas de Pontes e Lacerda.

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Foto: Arquivo.