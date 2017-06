Câmara entrega Título de Cidadão Honorário em Jauru

A Câmara Municipal de Vereadores de Jauru concedeu na semana passada, o Título de Cidadão Honorário Jauruense ao jovem empresário do ramo alimentício, Enéias de Souza Coimbra Júnior, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade.

Fruto do decreto legislativo de nº 074/2017, a homenagem foi proposta pelo vereador João do Carmo de Souza, o Loro do Som (PT) e aprovada por todos os legisladores da Casa.

Seguindo os passos do pai, Enéias Júnior tem se despontado como proprietário da rede Único Supermercados, que já conta com duas lojas na região oeste de Mato Grosso. Feliz com o reconhecimento, o mesmo agradece os vereadores e demonstra entusiasmo ao falar sobre o seu futuro como empresário de um segmento tão complexo.