Câmara de Mirassol abre concurso com 11 vagas

A Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, no Mato Grosso, divulgou o edital de abertura do concurso público 001/2017, para provimento de 11 vagas e formação de cadastro reserva, para cargos de níveis de escolaridade fundamental, médio e superior. O concurso está sob organização da Calegario Serviços e Corretagem de Seguros.

São ofertados os cargos de Auxiliar Parlamentar de Serviços Gerais, Assistente Legislativo, Auxiliar Parlamentar Administrativo, Agente Parlamentar de Recepção e Procurador Legislativo. O salário mensal varia de R$ 1.026,49 e R$ 5.337,10.

As inscrições devem ser feitas via internet, por meio do site www.calegario.com, no período de 6 a 27 de dezembro de 2017. A taxa de participação varia entre R$ 60,00 e R$ 120,00.

O concurso constará de prova objetiva, composta de questões de português, matemática, conhecimentos gerais e informática. As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 04 de fevereiro de 2018, em dois turnos, às 8h e 11h, em locais que serão divulgados no dia 29 de janeiro de 2017.

Fonte: Mirassol Urgente.