Cáceres recebe primeira etapa dos Jogos Escolares de Mato Grosso

Mais de 600 estudantes irão participar da competição nas modalidades de handebol, futsal, vôlei, basquete e xadrez

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso vão começar em Cáceres. A cidade promove nesta terça-feira (25.04), a partir das 19h30, a cerimônia de abertura da primeira etapa do evento que reunirá mais de 600 alunos, de 12 a 17 anos, de seis municípios da região Oeste de Mato Grosso.

Na segunda-feira (24) a organização do evento acertou os últimos detalhes para cerimônia de abertura no Ginásio Municipal de Cáceres, Didi Profeta. Os trabalhos são coordenados por servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a equipe da Superintendência de Esporte na Escola, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT).

Neste ano a grande novidade dos jogos são as propostas pedagógicas. A iniciativa tem objetivo de envolver todos os estudantes na competição com atividades culturais, feiras científicas e aulas de campo. Com isso o intuito é usar os jogos escolares como ferramenta de ensino-aprendizagem para os alunos.

A cerimônia contará com o desfile das delegações participantes dos jogos, apresentações culturais e acendimento da pira olímpica que simbolizará o início da competição em Cáceres.

Nesta terça ocorre apenas a cerimônia de abertura do evento. As disputas dos jogos começam pra valer nesta quarta-feira (26), nas modalidades de handebol, basquete, futsal, vôlei e xadrez.

A cerimônia de abertura da etapa de Cáceres também contará com a presença do secretário Adjunto de Esporte e Lazer (Sael-MT), Leonardo de Oliveira, o vice-prefeito da cidade, Eliene Liberato, do secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcos Antônio Nascimento e demais autoridades politicas e do universo esportivo.

Jogos Escolares

Cáceres faz parte da primeira etapa regional dos jogos. Participam desta etapa as equipes escolares dos municípios de Várzea Grande, Mirassol D’Oeste, Curvelândia, Lambari D’Oeste, Araputanga e Cáceres.

Depois de Cáceres haverá mais nove etapas regionais que classificarão as melhores equipes para fase estadual do evento.

A expectativa é que os Jogos Escolares de Mato Grosso mobilizem cerca de 10 mil estudantes, até o final de todas as etapas. O Evento é uma realização da Seduc, em parceria com as cidades sedes.

Por: Márcio Camilo | Seduc-MT.