Concurso que dará chance de artista gravar CD começa neste final de semana em Cáceres

Deputado destinou emenda para viabilizar o concurso de caça-talentos do programa Alegria no Seu Bairro, que começa neste fim de semana em Cáceres

O concurso de caça-talentos do programa Alegria no Seu Bairro, que dará a chance de dois artistas gravarem um CD, começa no sábado (04/11), no Bairro Vitória Regia, em Cáceres. O quadro vai selecionar os melhores artistas amadores do município, além de levar cultura regional a cada uma dessas localidades com shows de artistas locais. As inscrições podem ser feitas até um dia antes do evento, no Centro Municipal de Cultura.

Através de diversas parcerias, o Alegria no Seu Bairro também levará ações sociais em todas as sete edições, como atendimento médico, odontológico, de documentação, corte de cabelo, orientações sobre programas sociais e palestras sobre cidadania.

O programa é uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura de Cáceres, Assembleia Legislativa através do deputado Dr. Leonardo (PSD), União Cacerense das Associações dos Moradores, Defensoria Pública, Grupo Chalana e outras instituições. A programação cultural está sendo alavancada pela emenda parlamentar do deputado Dr Leonardo. São R$ 74.250 investidos em atividades culturais com o objetivo de fortalecer o laço do cidadão cacerense com a própria região. Além de integrar a comunidade, o concurso dará a possibilidade de artistas amadores iniciarem um processo de profissionalização.

“A música e a dança são uma das expressões mais importantes da cultura brasileira, preservar e fortalecer essas manifestações culturais é o que norteia este projeto, com a realização de eventos que envolverão toda a comunidade, enaltecendo os artistas regionais, aumentando a autoestima das pessoas que ali vivem. O projeto “Alegria em seu Bairro” tem como objetivo primordial, ressaltar a importância que a música regional exerce na demonstração da cultura de uma determinada região.

Quem vencer o quadro caça-talentos poderá gravar sete faixas de CD, enquanto o segundo colocado terá o direito a cinco faixas. O terceiro lugar ganhará um violão. Para participar, o candidato não pode ser artista profissional. Para tentar o prêmio máximo, vale apresentar material autoral ou de cantores consagrados.

A primeira edição acontece nesse final de semana no Bairro Vitória Régia. No dia 11 será no Bairro Empa, dia 25 na Cohab Nova, enquanto dia 02 de dezembro no Jardim Guanabara, 09 no Bairro Cavalhada III. E cada uma dessas edições serão selecionados dois finalistas que disputarão o prêmio máximo em um evento a ser realizado no dia 16 de dezembro. Para mais informações, ligue (65) 999944770, 992685019 e 996675205.