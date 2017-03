Brilho Jóias é mais uma vez reconhecida como empresa destaque de seu segmento

SINÔNIMO DE QUALIDADE E EXCELÊNCIA

O casal Leandro e Cristiane Lochetti recebeu o prêmio concedido pelo instituto Ângulo, que há quase 20 anos, homenageia empresas e personalidades brasileiras.

A joalheria Brilho Jóias foi mais uma vez reconhecida com o título de qualidade empresarial de seu segmento em Pontes e Lacerda. O evento que premiou empresas e personalidades aconteceu no mês passado e contou com a participação de mais de 70 segmentos, indicados através da opinião pública.

Referência por atuar na fabricação de jóias, a empresa trabalha com banhos de ouro e cria peças exclusivas: Alianças, anéis, pulseiras, correntes e muito mais. Traga a sua ideia, que a transformaremos em uma linda jóia!

Dirigida por Leandro e Cristiane Lochetti, a Brilho Jóias também oferece uma completa linha de óculos solares e relógios de variadas marcas.

Venha para a melhor e mais refinada joalheria de Pontes e Lacerda…

Rua Vera Lúcia, 1270-A. Centro de Pontes e Lacerda-MT.

Conheça nosso trabalho através de Fan Page:

www.facebook.com/brilhojoiasjoalheria

Fone: (65) 3266-6634 E-mail: brilhojoias2006@hotmail.com