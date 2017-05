Boliviano é flagrado com 30 cápsulas de cocaína no estômago, durante averiguações na Fronteira

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) apreendeu um suspeito de nacionalidade boliviana, que teria ingerido cerca de 30 cápsulas de pasta base de cocaína.

Segundo o Gefron, o suspeito F. C. C. (34 anos) tentavam passar pela barreira sanitária do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), na localidade de Corixa.

Durante a abordagem, o boliviano demonstrou nervosismo sendo que foi observado na garganta do suspeito, foi constatado que o sino apresentava inchaço e as laterais machucadas, sintomas que poderia ter ingerido cápsulas de entorpecentes.

O suspeito foi levado até o Hospital Regional de Cáceres para fazer exame de Raio-X, onde foram detectadas as substâncias no estômago.

Diante dos fatos, o suspeito posterior a expelir as cápsulas do estômago, o suspeito foi entregue na Delegacia de Fronteira (DEFRON) de Cáceres-MT para as providências cabíveis.

Por: Joner Campos.