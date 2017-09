Bazar em prol do Lar da Criança em Pontes e Lacerda será dia 30

O Bazar Happy Kids acontecerá no próximo dia 30 de setembro (sábado), a partir das 9h, na Praça Miguel Gajardoni, no centro de Pontes e Lacerda. Roupas e acessórios poderão ser comprados por preços abaixo de R$ 10. Todo o dinheiro arrecadado será usado em prol do Lar de Apoio à Criança (LAC), nas ações relativas ao Dia das Crianças (que será celebrado dia 12 de outubro).

Idealizadoras da ação, as alunas do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Danielly Costa Paulino e Êmily Kamila da Silva Fernandes, que cursam o 1º ano do ensino médio integrado ao curso técnico de administração, destacaram que doações de roupas, brinquedos, sapatos e demais acessórios já podem ser feitas no Campus do IFMT, em prol do Bazar. “Todo o dinheiro arrecadado será usado em prol das crianças, como na aquisição de brinquedos por exemplo, para um momento só delas”, afirmou Danielly.

Ambas idealizadoras destacaram o caráter beneficente da ação. “A doação será uma experiência única para muitas delas (crianças), e um dia simbólico, o Dia Crianças, que está próximo. Elas são o futuro, símbolos de inocência. Têm que brincar, sonhar. A felicidade, o sorriso delas, serão os maiores sinais de gratidão”.

O Campus do IFMT-Pontes e Lacerda apóia a ação.

Por: Weverton Correa | Assessoria de Comunicação.