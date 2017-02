Banda CRAS de Indiavaí anima seminário em Cuiabá

A Banda CRAS, formada por integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Indiavaí, com o apoio da prefeitura Municipal, fizeram apresentação no seminário promovido pela Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso – APDM.

O evento, realizado quinta-feira (16), no auditório do Conselho Regional de Contabilidade, em Cuiabá, contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre primeiras-damas, gestores e técnicos da assistência social.

Durante o evento, os integrantes da Banda CRAS, coordenada pelo maestro João Batista empolgou ao público presente com o talento dos jovens integrantes em apresentações musicais. “Foi um momento ímpar para todos, agradecemos aos gestores municipais por proporcionarem oportunidade aos nossos adolescentes”, disse a primeira-dama e secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Vilma Aparecida Quirino dos Santos.

O prefeito Valteir Quirino destacou a importância da participação da Banda CRAS no evento ao agradecer a oportunidade dada pelos organizadores e parabenizou a belíssima organização do seminário.

A falta de recursos para desenvolver políticas públicas na área da assistência social foi um dos assuntos debatidos no evento.

Por: Assessoria / Redação.

Fotos: Vicente de Souza.