Banco de Cáceres precisa de sangue O negativo e AB positivo

A Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue do Hospital Regional de Cáceres está precisando com urgência de doador de sangue fator RH O -. Também está sem estoque do AB +.

A Unidade informa que doadores de todos os tipos e fatores sanguíneos são bem vindos, pois sempre há necessidade, e quanto maior o estoque, melhor.

Ao contrário do que muitos pensam, a deficiência no estoque dos bancos de sangue é dos tipos mais comuns, pois são os que mais saem. No caso de Cáceres, especificamente, a falta maior é do sangue tipo A positivo e do tipo O positivo.

A população cacerense tem descendência indígena e o tipo sanguíneo preponderante é o O positivo, e o A positivo é também um tipo mais comum, mas na população com descendência caucasiana.

A Unidade de Coleta e Transfusão-UCT, funciona no prédio que fica localizado no estacionamento do Hospital Regional, na Avenida Getúlio Vargas, de segunda a sexta-feira das 7 às 11 e das 13:30 às 18 horas.

Para doar:

-Pessoas acima de 16 anos, acompanhadas por um responsável.

-Pessoas de 18 a 69 anos.

-Peso mínimo de 50 quilos.

-A mulher doadora pode estar menstruada, não há problema.

-O doador pode se alimentar normalmente no dia da doação.

-Não há qualquer problema se for doador em outra cidade ou estado.

-Não precisa saber a tipagem sanguínea para doar. A UCT faz o exame.

-Levar um documento com foto.

Por: Clarice Navarro.