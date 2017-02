Avião que saiu da Bolívia com 300 kg de droga é interceptado em MT

Aeronave foi interceptada por aviões da FAB e fez pouso forçado em estrada.

Duas pessoas que estavam no avião conseguiram fugir e são procuradas.

Uma aeronave que saiu da Bolívia com 300 kg de droga foi interceptada por aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), nesta sexta-feira (3), em Santo Antônio do Leverger (a 35 km de Cuiabá). De acordo com o Centro Integrado de Operações Aéreas de Mato Grosso (Ciopaer), que fez parte da ação, a aeronave fez um pouso forçado em uma estrada vicinal daquele município. As duas pessoas que estavam na aeronave conseguiram fugir após o pouso.

Segundo o Ciopaer, a FAB identificou a entrada da aeronave em território brasileiro sem autorização. Então, começou a ser perseguida por aviões da organização. Os pilotos realizaram um pouso forçado em uma estrada de chão.

Antes da chegada da polícia, eles fugiram para uma região de mata e abandonaram a aeronave. Até a publicação desta reportagem eles ainda não haviam sido presos, segundo o Ciopaer.

Os policiais fizeram buscas na aeronave e encontraram aproximadamente 300 kg de pasta base de cocaína guardados em sete malas.

O entorpecente foi encaminhado para a superintendência da Polícia Federal em Cuiabá. A Polícia Federal e a Polícia Militar continuam as buscas pelo piloto e passageiro.

Por: G1 / MT.