Avião com 420 quilos de cocaína é apreendido em Tangará da Serra em operação conjunta da PF e PM

A apreensão de uma pequena aeronave carregada com cocaína, foi realizada na tarde domingo, 15

Fechando com chave de ouro, os trabalhos das equipes, tanto nas investigações de Policiais Federais como no empenho dos Militares, que estavam no local desde o sábado, aguardando ao pouso, conforme as informações levantadas pelos Federais.

As primeiras informações são que a apreensão de um avião monomotor, com grande quantidade de drogas foi realizada em uma pista de pouso, clandestina, em uma fazenda localizada a cerca de 200 km de Tangará da Serra (MT), no médio norte de Mato grosso, que faz divisa com o município de Reserva do Cabaçal.

Segundo as informações da Polícia, dois suspeitos foram presos e cerca de 420 kg de drogas, estavam dentro da aeronave de pequeno porte, com prefixo CP-2763, da Bolívia. Policiais Federais teriam descoberto através de investigações que um avião carregado drogas faria o pouso na pista clandestina.

Foi solicitado o apoio aos Policiais Militares, que através de uma equipe de Força Tática outra equipe da Agência Regional de Inteligência (A.R.I.) de Tangará da Serra, passar noite no local, aguardando, o pouso que ocorreu durante o dia deste domingo 15.

Para chegarem ao local, as equipes seguindo coordenadas em meio ao mato, caminharam por aproximadamente 15 km, dentro de uma fazenda, até a pista, clandestina. Durante a espera, um veículo gol de cor branca com placas QBO-0249, de Cuiabá-MT, com dois indivíduos chegara na beira da pista, dando a entender que estariam aguardando do avião. Os policiais não interferiram, pois o alvo maior seria o carregamento da droga, que com chegada dos suspeitos, realmente parecia não demoraria para ocorrer.

Os homens que estavam na pista, em um veículo Gol de cor branca, ao perceberem a policial, deram marcha ré, com o carro tentando fugir e se chocaram contra uma árvore, em sequência abandonaram o veículo e se embrenharam no mato, conseguindo fugir.

Pouco tempo depois por volta das 12:30, o avião branco e vermelho apontou no horizonte ao aterrissar foi recebido com a ação dos policiais, impedindo a nova tentativa de decolar. Dentro do avião foram presos dois homens de nacionalidade Boliviana, Fabio Adem Lima Lobo, de 25 anos Piloto e Carlo André Año Dourado de 24, que seriam parentes.

Foi constatado que avião estava abarrotado de fardos contendo de cocaína cristal, que havia vi outro país, possivelmente Bolívia. Os suspeitos presos não repassaram nenhuma informação aos policiais.

No avião foram apreendidos U$ 2.500,00 dólares, além de 820 bolivianos (moeda corrente da Bolívia). Os suspeitos que estavam na aeronave relataram que os U$ 2.500,00 dólares seria parte do pagamento de 10 Mil dólares que receberiam como pagamento pelo transporte da droga.

Uma equipe do GRAER foi acionada para ajudar nas buscas aos traficantes que teria fugido, em meio ao mato, durante a abordagem policial, porém até a noite deste dom ainda não haviam sido localizados.

As buscas pelos suspeitos que foragiram em meio ao mato continuam, sendo que a juntamente com os suspeitos foram encaminhados para o Cisc, onde outras providências serão tomadas.

Por: Fronteira Alerta.