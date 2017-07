Autoteste de HIV estará disponível nas farmácias a partir deste mês

O autoteste do vírus HIV no organismo deve estar disponível em farmácias de todo o país até o fim do mês. O produto custa entre R$ 60 e R$ 70 e pode ser comprado sem receita médica. A testagem produz resultado 10 minutos após o sangue entrar em contato com o reagente.

O Brasil é o primeiro país da América Latina e Caribe a disponibilizar o autoteste em farmácias. A fabricante Orange Life afirma que o teste tem 99,9% de precisão, mas só detecta a presença do HIV ao menos 30 dias após a relação sexual em que houve a transmissão.

Antes disso, o organismo do indivíduo ainda não produziu anticorpos – e são eles que apontam a presença do vírus durante o teste. Caso o resultado seja negativo, é recomendável repetir o teste mais vezes, 30 dias depois, 60 dias depois e 90 dias depois.