Autoridades estaduais e municipais debatem piscicultura em Cáceres

A piscicultura no Brasil sempre foi uma grande promessa de bons negócios, principalmente por causa das condições climáticas favoráveis e da boa oferta de grãos para produção de ração. Mato Grosso, até o ano passado era o líder na produção brasileira de peixes nativos de água doce, com 75 mil toneladas ao ano. Para fomentar ainda mais este setor, autoridades estaduais estão se articulando para que MT continue nesta liderança. Cáceres é o município que não poderia ficar de fora e está sendo pauta dessas grandes discussões.

Os debates começaram em janeiro deste ano, por meio do deputado Dr. Leonardo (PSD), que, em seu gabinete se reuniu com o secretário do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional, Antônio Carlos Paz, onde deliberaram sobre a real necessidade de ciclos de proteção para algumas espécies, em determinadas bacias no estado. A reunião resultou em uma discussão maior, nesta sexta-feira (03/02), em Cáceres, que contou com a presença de representantes dos pescadores, do turismo, secretários municipais, Polícia Ambiental, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade de Mato Grosso (Unemat).

O secretário Antônio Carlos destacou a importância do turismo na região de Cáceres. “É o maior pólo turístico na área de piscicultura. Essa reunião foi necessária, pois são com os atores envolvidos no tema que devemos conversar para saber as reais necessidades. Discutimos sobre como podemos fazer para desenvolver o turismo quanto à piscicultura em Cáceres, legislação, mudanças, a criação desta cadeia produtiva, através do tanque rede ou escavada e como podemos fazer parcerias, para juntos, governos estadual, municipal e federal alavancar essa área tão importante”, disse.

A piscicultura, segundo Dr. Leonardo, tem grande potencial de crescimento em Cáceres. “Mais uma vez estamos trazendo essa discussão do turismo de pesca. O intuito é debater a forma de como podemos impulsionar a produção de peixe, fortalecendo esta cadeia, gerando emprego e renda. Tratamos também da liberação das espécies, pesca esportiva, suporte ao pequeno produtor para proporcionar a eles a maneira correta de produção e abatimento dos peixes. Vamos trabalhar para aumentar o potencial, fomentar e atrair olhares para Cáceres e região”, explicou.

Segundo o deputado, uma audiência pública deverá acontecer no decorrer das próximas semanas, para debater e levantar as demandas com toda a sociedade e demais autoridades estaduais e municipais.

Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.