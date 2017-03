Auto Elétrica e Mecânica Marista recebe prêmio destaque de seu segmento

Ser referência num determinado segmento comercial é algo que motiva qualquer empresa a continuar trabalhando em busca da perfeição.

No mês passado, a Auto Elétrica Marista foi agraciada com o certificado de qualidade empresarial do ano, concedido pelo instituto Ângulo de pesquisas.

Pioneira, com mais de 20 anos de atuação em Pontes e Lacerda, a Auto Elétrica e Mecânica Marista oferece o que há de melhor e mais moderno em peças e serviços, além de bom atendimento e as melhores condições de pagamento.

A Auto Elétrica e Mecânica Marista dispõe dos melhores profissionais da cidade, treinados e totalmente conhecedores do assunto.

Peças; Ar Condicionado; Injeção Eletrônica; Suspensão, Alinhamento;

Balanceamento; Pneus; Parabrisas e Mecânica em geral.

Não perca tempo! Venha para a melhor…

Avenida Tancredo Neves, 1027, em frente ao Corpo de Bombeiros. Pontes e Lacerda / MT.

Fone: (65) 3266-1280.