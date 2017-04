Audiência pública vai discutir fechamento da unidade do Incra em Vila Bela da Santíssima Trindade

O deputado Valdir Barranco (PT) apresentou ontem (12), em sessão plenária, requerimento (121/2017) para realização de audiência pública em Pontes e Lacerda.

O objetivo é discutir os reflexos do possível fechamento da unidade avançada do Incra em Vila Bela da Santíssima Trindade que atingirá em cheio 5 mil famílias de agricultores familiares da localidade e de outros 7 municípios.

Segundo Barranco, trata-se de uma região de origem Quilombola onde há grande demanda por regularização fundiária com vistas à reforma agrária.

“Nesta região vivem pessoas que têm na agricultura familiar a única fonte de renda e que vivem em áreas de domínio da União. Portanto, trabalhadores rurais que precisam ter acesso ao Incra com vistas a regularização de seus lotes. Tirar a unidade avançada dali é um crime contra o povo mais pobre que terá que buscar ajuda em outros municípios.”

No requerimento da audiência, o deputado explica que as atividades do Incra passarão para o município de Cáceres, distante cerca de 300 quilômetros.

“Estamos falando de aproximadamente 4 horas de viagem de carro. E quem não dispõe de transporte particular? Qual a justificativa do encerramento das atividades em Vila Bela? Precisamos avaliar a relação custo x benefício. A promessa do governo federal é que a mudança se dê em dezembro. Na audiência, vamos ouvir as famílias prejudicadas, poder público municipal e estadual e o próprio Incra para tentarmos impedir este desmando”.

Por: Robson Fraga.