Audiência Pública discute elaboração do Plano Plurianual em Pontes e Lacerda

Visando uma gestão eficiente e bem planejada, a prefeitura de Pontes e Lacerda realizou na manhã desta terça-feira (29/08), uma reunião com os Secretários Municipais para a discussão das propostas de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018/2021, que deverá ser enviado para apreciação do Legislativo e mais tarde, apresentado à população em Audiência Pública.

A reunião de trabalho entre secretarias aconteceu no plenário da Câmara Municipal e foi coordenada pelo secretário de Planejamento, João Carvalho, que explanou sobre a necessidade de cada pasta focar nos investimentos necessários.

“O planejamento é importantíssimo dentro da administração pública, por isso reunimos todos os secretários para realizar esse estudo e projetar de maneira eficaz como e aonde o dinheiro será empregado”, explicou o secretário.

Segundo João, o planejamento é apenas um estabelecimento de critérios para se gastar o recurso no futuro, mas havendo novos recursos ou aporte financeiro, essa alteração pode e deve ser feita, assim como em caso de descalabro na economia, as ações deverão ser diminuídas.

Além dos secretários municipais, a reunião contou com a participação de alguns presidentes de Bairros, servidores públicos e dos vereadores Maxsuel Guimarães (PSDB), Cléber Sella (PMN), Anderson Barbosa (PP), Márcia Pontes (SD) e Sérgio Luiz Pereira Júnior, o Juninho Cabeleireiro (PRB).

O planejamento da prefeitura é de R$ 115 milhões para 2018, e de R$ 500 milhões para os próximos quatro anos.

Por: Leandro Régis / Da Redação.